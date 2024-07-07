Вибух стався між селищами Малий Маяк і Виноградний Алуштинського району. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибух у Криму

Близько 23:30 російські ЗМІ повідомили, що в Криму поблизу курортного міста Алушта загорівся газороздільний вузол.

Пожежа на газорозподільному вузлі поблизу Алушти: дивіться відео

Пожежа, яку видно за десятки кілометрів, виникла між селищами Малий Маяк та Виноградний Алуштинського району. Спочатку там відбувся потужний вибух, а вже потім виникла пожежа. Місцеві повідомляють, що від вибуху в будинках трусилися вікна.

Важливо! Внаслідок пожежі на газороздільному вузлі в Алушті можливе повне відключення газопостачання. Станом на 2014 рік у місті проживало майже 30 тисяч людей.

Російські ЗМІ заявляють, що причиною вибуху могла буцімто стати аварія на мережі. Там додали, що пожежу нібито вдалося локалізувати і вона не перекинулася на лісний масив. Інформація про постраждалих також відсутня. Зазначають, що загроза для жилого масиву відсутня.

До слова, неспокійно на півострові було і удень 4 липня, в окупованому Севастополі прогримів потужний вибух. Окупаційний глава Севастополя Развожаєв заявив, що у місті буцімто відбувалися "тренування".