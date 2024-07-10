Нагадаємо, що увечері 1 липня в районі Фіолету пролунало декілька вибухів. За різними версіями, у будівлі міг знаходитися склад боєприпасів або безпілотників "Шахед/Герань".

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Що показали супутникові знімки

Після серії вибухів, що пролунали 1 липня на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, було знищено російський військовий склад.

На опублікованих знімках видно, що до вибухів на мисі знаходилося чотири приміщення. Однак після інциденту одна з будівель була повністю зруйнована. Вважається, що у знищеній будівлі міг бути склад боєприпасів або безпілотників "Шахед/Герань".

Що показали супутникові знімки: дивіться відео

Нагадаємо, що 4 липня у Севастополі також пролунав потужний вибух. Після оголошення повітряної тривоги на півострові окупанти оперативно перекрили Кримський міст, втім, так званий "глава" Севастополя стверджує, що це були лише навчальні тренування.