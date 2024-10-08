В Крыму раздались взрывы: оккупанты жалуются на удары баллистики
В Крыму днем 8 октября прогремели мощные взрывы. Оккупанты утверждают, что были удары баллистическими ракетами.
Ракетную опасность там объявили примерно в 15:54. Об этом пишут российские телеграм-каналы, передает 24 Канал.
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Оккупанты утверждают, что работала ПВО
Гауляйтер Севастополя Михаил Розвожаев предупреждал об опасности баллистики для города. Там остановили морской и наземный общественный транспорт.
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Впоследствии местные сообщали о громких звуках в городе. Якобы дважды громко было от Севастополя до Мисхора, а также в Бахчисарайском районе и Ялте.
Говорят, что работала ПВО.
В Черном море идет уничтожение целей,
– писали росСМИ.
Позже мониторинговые каналы сообщили, что якобы в направлении Крыма фиксировали две ракеты С-200 с баллистической траекторией.