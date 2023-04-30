Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, эта "хлопок" в Севастополе хотя бы немного снижает боевой потенциал врага. Ведь самолеты не будут заправлены топливом, так что не смогут по крайней мере какое-то время запускать ракеты.

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Сезон в Крыму может быть украинским

Как отметил Давидюк, очень хорошо, что "бавовна" частенько прилетает и на временно оккупированный Крым. Сейчас это похоже на точечный удар, который, очевидно, будет повторяться.

Давидюк не соглашается, что это была своеобразная месть за удар оккупантов по Умани. Скорее это прекрасно выполненное "домашнее задание".

Не соглашаюсь, что это месть. Это была бы месть, если бы прилетело в Кремль и взорвало пункт управления. Месть будет позже. Местью будет контрнаступление, отвоевание территорий, нанесенные удары, в том числе и на 9 мая. В России будет самое веселое 9 мая после падения Третьего Рейха,

– отметил Давидюк.

Давидюк прокомментировал "хлопки" в Севастополе: смотрите видео

После такого успешного "хлопка", очевидно, что у россиян на полуострове начинается паника. Они понимают, что сезон в Крыму вполне может быть украинским. Вероятно, часть россиян уже начала оттуда уезжать, понимая, что во время оккупации на полуострове не будет спокойно.

Они понимают, что этот сезон может быть украинским. Вернется прекрасный желто-синий флаг вместе с крымскотатарским. Вернут правду и справедливость. Но там не будет места россиянам, российским войскам и военным базам. Они это чувствуют,

– отметил Давидюк.

"Хлопки" в Севастополе: коротко