После взрывов в Крыму 16 августа многие решили покинуть полуостров. Сейчас на вокзале Симферополя застряли многие. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

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Люди хотят покинуть полуостров, но не могут

На видео можно увидеть большие очереди на вокзале. Но эти люди не могут уехать, поскольку железнодорожное сообщение прекращено.

Однако вариант уехать на машине тоже достаточно сложный. Сейчас на Крымском мосту тоже длинные очереди и пробки. Зафиксирован рекордный трафик машин на выезд с полуострова.

Очереди на вокзале в Симферополе: смотрите видео

Что случилось

Утром 16 августа вблизи Джанкоя прогремели взрывы. Были "прилеты" в склады боеприпасов возле Джанкоя, также пожар на трансформаторной станции возле железной дороги. Кроме этого, в результате взрывов под Джанкоем повреждена железная дорога. В настоящее время движение поездов остановлено.

Также ВСУ попали по воинским частям россиян в Азовском, чем также сильно испугали оккупантов. Впоследствии взрывы прогремели и в Симферополе.

До этого взрывы в Крыму раздавались 9 августа на авиабазе оккупантов, которую они разместили на аэродроме "Саки". Тогда многие также покинули полуостров, выстояв длинные очереди на мост.

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