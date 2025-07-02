Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, заметив, что недавние взрывы в Крыму – это системная работа по ослаблению ПВО врага на полуострове. Она дает окно возможностей для дальнейших действий.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Свитан, в последнее время Силы обороны постепенно работают по разным участкам полуострова, где выбивают российскую ПВО. Были поражены различные зенитных ракетных комплексов, радиолокационные системы и даже истребитель и вертолеты.

Судя по последовательности действий, можно сказать, что сейчас началась системная отработка по российские ПВО. Это позволит нанести атаки по серьезным военным объектам оккупантов в Крыму. Именно такая системность дает окно возможностей,

– отметил Свитан.

Конечно, тут не стоит что-то загадывать или заранее говорить. Но, если у российских оккупантов в течение некоторого времени будут проблемы с ПВО на полуострове, то они не смогут достаточно надежно прикрыть отдельные сверхважные для них объекты. Поэтому не стоит исключать дальнейших серьезных атак по военным целям в Крыму.

Добавим, в ночь на 28 июня Силы обороны ударили по аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Уже есть спутниковые снимки, где видны последствия атаки.