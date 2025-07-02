Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що нещодавні вибухи в Криму – це системна робота з послаблення ППО ворога на півострові. Вона дає вікно можливостей для подальших дій.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Світан, упродовж останнього часу Сили оборони поступово працюють по різних ділянках півострова, де вибивають російську ППО. Були уражені різні зенітних ракетних комплексів, радіолокаційні системи та навіть винищувач і гелікоптери.

Судячи з послідовності дій, можна сказати, що зараз почалося системне відпрацювання по російські ППО. Це дозволить завдати атак по серйозних військових об'єктах окупантів в Криму. Саме така системність дає вікно можливостей,

– зазначив Світан.

Звісно, тут не варто щось загадувати чи завчасно говорити. Але, якщо в російських окупантів упродовж деякого часу будуть проблеми із ППО на півострові, то вони не зможуть достатньо надійно прикрити окремі надважливі для них об'єкти. Тому не варто відкидати подальших серйозних атак по військових цілях в Криму.

Додамо, в ніч на 28 червня Сили оборони вдарили по аеродрому "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму. Вже є супутникові знімки, де видно наслідки атаки.