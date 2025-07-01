Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МОУ. Там опублікували ексклюзивні кадри бойової роботи дронів UJ-26, більш відомих як "Бобер".

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Ураження окупантів у Криму

На кадрах ГУР – успішне ураження ЗРГК "Панцирь-С1" разом з обслугою, РЛС "Ниобий-СВ", берегової РЛС "Печора-3", РЛС "Противник-ГЕ", а також російського винищувача Су-30 на аеродромі в Саках.

Надійна зброя в руках спецпризначенців ГУР МО України перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора в неробочий мотлох,

– написали розвідники.

Бойова робота дронів "Бобер": дивіться відео

Нагадаємо, у ніч на 28 червня СБУ провела успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Безпілотники атакували військовий аеродром "Кіровське", знищивши гелікоптери Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".