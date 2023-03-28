В своем телеграм-канале они отметили, что, несмотря взрывы почти месяц назад, военные объекты России во временно оккупированном Бахчисарае продолжают работать. А потому хотят "исправить это недоразумение".
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Бахчисарай ждет "хлопок"
Своими целями партизаны назвали два объекта в Бахчисарае. Это:
- 758 центр материально-технического обеспечения Черноморского флота России,
- пункт постоянной дислокации 133 бригады материально-технического обеспечения.
Там вечером 1 марта, кроме других населенных пунктов временно оккупированного Крыма, слышали взрывы. Тогда в результате "хлопка" у местных жителей затряслась мебель и окна, а в округе сработали сигнализации машин.
Несмотря на то, что месяц назад 758-й центр материально-технического обеспечения ЧФ РФ и пункт постоянной дислокации 133-й бригады материально-технического обеспечения подвергся влиянию "бавовны", они продолжают функционировать. Атеш намерен исправить это недоразумение!
– отметили партизаны.
Следят не за одним объектом
Отметим, что партизанское движение "Атеш" следит не за одним военным объектом страны-террористки на временно оккупированных территориях. В частности, недавно стало известно, что в Саках, также в Крыму, состоялась разведка на вражеском аэродроме. При этом партизаны поделились кадрами с разведки и отметили, что уже не в первый раз уделяют внимание этому аэродрому, ведь его активно используют россияне в войне против Украины.
"Атеш" удалось узнать, что у аэродрома расположены 4 высотки, 1 из которых – военное общежитие. При этом вахтеров в нем нет, но все жители знают друг друга.
Как доложил агент: "Охрана столь важного объекта на очень низком уровне", неудивительно, что у них постоянно случаются "несчастные случаи". Как знать, не станут ли Саки следующей целью хороших людей?
– отметили партизаны "Атеш".
Последний "хлопок" в Севастополе: что известно
- 22 марта утро в Севастополе началось с "хлопка". Тогда в сети опубликовали несколько видео взрывов, на одном из которых виден мощный взрыв в бухте. Оккупанты из-за этого закрыли переправу через бухту в городе.
- Отметим, что взрывной волной в Севастополе кое-где в зданиях выбило окна. Более того, окна вылетели и в здании оккупационных властей города.
- Такое громкое утро в оккупированном городе прокомментировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она сронизировала, что теперь россияне могут заявлять, что рытье окопов в Крыму не было напрасным. А также отметила, что во временно оккупированном Крыму для российских военных начался сезон "хлопка". Силы обороны обещают не дать врагу спокойно дышать ни в одной точке Крымского полуострова.