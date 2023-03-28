В своем телеграм-канале они отметили, что, несмотря взрывы почти месяц назад, военные объекты России во временно оккупированном Бахчисарае продолжают работать. А потому хотят "исправить это недоразумение".

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Бахчисарай ждет "хлопок"

Своими целями партизаны назвали два объекта в Бахчисарае. Это:

758 центр материально-технического обеспечения Черноморского флота России,

пункт постоянной дислокации 133 бригады материально-технического обеспечения.

Там вечером 1 марта, кроме других населенных пунктов временно оккупированного Крыма, слышали взрывы. Тогда в результате "хлопка" у местных жителей затряслась мебель и окна, а в округе сработали сигнализации машин.

Несмотря на то, что месяц назад 758-й центр материально-технического обеспечения ЧФ РФ и пункт постоянной дислокации 133-й бригады материально-технического обеспечения подвергся влиянию "бавовны", они продолжают функционировать. Атеш намерен исправить это недоразумение!

– отметили партизаны.

Следят не за одним объектом

Отметим, что партизанское движение "Атеш" следит не за одним военным объектом страны-террористки на временно оккупированных территориях. В частности, недавно стало известно, что в Саках, также в Крыму, состоялась разведка на вражеском аэродроме. При этом партизаны поделились кадрами с разведки и отметили, что уже не в первый раз уделяют внимание этому аэродрому, ведь его активно используют россияне в войне против Украины.

"Атеш" удалось узнать, что у аэродрома расположены 4 высотки, 1 из которых – военное общежитие. При этом вахтеров в нем нет, но все жители знают друг друга.

Как доложил агент: "Охрана столь важного объекта на очень низком уровне", неудивительно, что у них постоянно случаются "несчастные случаи". Как знать, не станут ли Саки следующей целью хороших людей?

– отметили партизаны "Атеш".

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