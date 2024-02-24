Причастна ли Украина

Источники 24 Канала подтвердили, что атаку организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Воздушными Силами. Рассказываем все, что известно об атаке. Более того, что взрывы этой ночью раздавались не только в Липецке, а и в других регионах России.

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"Это один из крупнейших металлургических комбинатов России. Он работает на военно-промышленный комплекс России и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье с этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и тому подобное. Поэтому для Украины это законная цель", – рассказал источник.

Последствия атаки

После мощных взрывов на Новолипцком металлургическом комбинате начался масштабный пожар и эвакуация персонала завода. В украинских спецслужбах уточнили, беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа.

Поражение этих объектов, по данным источников, приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на долгое время.

Пожар и дрон на Новолипецком металлургическом комбинате: видео

В России признали атаку беспилотников

Сначала взрывы подтвердили на предприятии и местные власти. По их данным, взрыв произошел около 1.40 ночи по местному времени. Сообщали о пожаре площадью более 2 кв. м, который локализовали. О пострадавших данных до сих пор не было.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов тоже подтвердил пожар и сначала осторожно отметил, что "по неподтвержденной информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата". Впоследствии в минобороны России признали атаку дронов. Говорят, что дроны сбивали почти два часа.

"В течение минувшей ночи с 00.20 до 02.00 пресечены очередные попытки киевского режима осуществить "террористические атаки" с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении вражеского ведомства.

В минобороны страны-агрессора заявили, что якобы их средства ПВО перехватили два беспилотных летательных аппарата над Липецкой областью. Правда, возникают сомнения относительно правдивости этих слов. Совсем обратное доказывают "яркие" видео завода в пламени, в который беспилотники собственно попали.

Пылало красиво: "самые вкусные" видео с места атаки

На одних роликах слышно отборную брань, на других пользователи слезливо жалуются.

"Госпади, што ета, Саааш!",– беспомощно восклицает женщина.

На что Саша невозмутимо отвечает: "Что-то у***ло".

Масштабный пожар в Липецке (осторожно, нецензурная лексика!): видео

О масштабе пожара можно судить по роликам. Вблизи видно еще лучше, к тому же заметно, что пожар не локализуется в одном месте, а охватил весь завод.

Взрыв и пожар на липецком металлургическом заводе: видео

Где расположен комбинат

Комбинат расположен в российском городе Липецк в 508 километрах от Москвы и в сотнях километров от Украины. Например, до пограничного украинского Волчанска Харьковской области от завода ориентировочно 400 километров.

Где расположен Новолипецкий металлургический комбинат: смотрите на карте

Владелец комбината – путинский прихвостень

Владельцем комбината является приближенный к диктатору Путину российский олигарх Владимир Лисин. Для понимания, по оценкам Forbes, он входит в тройку самых богатых людей России.

В СМИ пишут, что до недавнего времени на Новолипецком металлургическом комбинате производилось сырье для российских компаний, которые занимаются ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Важно! Ранее журналисты "Радио Свободы" отмечали, что Лисин, который не попал под санкции Запада, во время полномасштабной войны продолжил выполнять госзаказ для пенитенциарной службы. Также комбинат продолжал поставлять копмлектування заводу, который разрабатывает и выпускает радиолокационные системы управления артиллерией Военно-морского флота страны-агрессора.

То есть, Лисин является непосредственным спонсором агрессии России в Украине и потворствовал Путину, помогая в предоставлении необходимых компонентов для создания оружия.



Лисин Владимир – владелец комбината, пылающего, является спонсором российской войны / Фото росЗСІ

Не только Липецк, где еще "горело" в России

Впрочем, взрывы в ночь на 24 февраля раздавались не только в Липецке, а еще в двух областях России. На утро в министерстве обороны страны-агрессора отчитались, якобы, их ПВО помешала "очередной попытке киевского режима осуществить террористические атаки" по территории их страны.

Там заявили о якобы перехвате беспилотников над территориями Курской и Липецкой областей, где зафиксировали 3 БпЛА, а также "уничтожение" одного дрона над территорией Тульской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территории региона ночью был якобы уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Это якобы произошло над Стародубским муниципальным округом.

Кроме того, о работе российской ПВО сообщал и губернатор Курской области Роман Старовойт. Он просил граждан "сохранять спокойствие".