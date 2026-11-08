Реактивные дроны долетели до Волыни: в Луцке прогремели взрывы

Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. 24 Канал информирует, что нам известно на данный момент.

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Что известно об обстреле Луцка в ночь на 8 ноября?

Воздушную тревогу в Волынской области, а именно в Луцком районе, объявили 8 ноября в 02:35. В течение ночи в регион с востока пытались прорваться реактивные беспилотники российской армии, о чем предупреждали Воздушные силы.

По крайней мере один из дронов российской армии ближе к 3 часам утра добрался до областного центра, после чего в Луцке раздались взрывы. Противовоздушная оборона вела огонь по вражеским целям.

Информации о последствиях атаки на момент публикации не было. Угроза обстрела для различных регионов Украины не миновала.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что взрывы также раздавались и в других регионах, в том числе на Западе Украины – в Винницкой области. В самой Виннице слышали громкие звуки посреди ночи 8 ноября.