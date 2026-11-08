На Винницу летели реактивные дроны: раздались взрывы

Как сообщили Воздушные силы, скоростная воздушная цель двигалась непосредственно в направлении Винницы. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Что известно о воздушной атаке на Винницу в ночь на 8 ноября?

Российская армия в очередной раз применила для удара по Украине реактивные БПЛА ночью 8 ноября. Под атакой оказалась и Винницкая область.

По крайней мере один из дронов двигался непосредственно на Винницу, о чем предупреждали Воздушные силы. Он летел с южного направления.

Взрыв прогремел в городе около 01:45. Силы Противовоздушной обороны активно работали по вражеским целям.

Информации о последствиях обстрела на момент публикации еще не было. Воздушная атака по Украине продолжается.

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Добавим, что в Винницкой области уже слышали взрывы несколькими часами ранее. Это произошло около 21 вечера 7 ноября.