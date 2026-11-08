На Вінницю летіли реактивні дрони: пролунали вибухи

Як повідомили Повітряні сили, швидкісна повітряна ціль рухалася безпосередньо у напрямку Вінниці. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Що відомо про повітряну атаку на Вінницю вночі 8 листопада?

Російська армія вкотре застосувала для удару по Україні реактивні БпЛА вночі 8 листопада. Під атакою опинилася й Вінницька область.

Щонайменше один із дронів рухався безпосередньо на Вінницю, про що застерігали Повітряні сили. Він летів із південного напрямку.

Вибух прогримів у місті близько 01:45. Сили Протиповітряної оборони активно працювали по ворожих цілях.

Інформації про наслідки обстрілу на момент публікації ще не було. Повітряна атака по Україні триває.

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Додамо, що у Вінницькій області вже чули вибухи кількома годинами раніше. Це сталося близько 21 вечора 7 листопада.