Макеевка еще с 2014 года находится под российской оккупацией. Но в 2022 году, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, там время от времени случаются взрывы. Обычно на тех объектах, которые используют российские оккупанты – нефтебазе или складах с боеприпасами.

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2 июля в оккупированной Макеевке снова были слышны звуки взрывов, после чего над городом стоял столб черного дыма. Что случилось в этот раз – точно неизвестно.

Взрывы на фронте 2 июля

Взрыв в Макеевке 2 июля – не единственный в этот день на фронте и возле него. Враг активно обстреливает украинские города, наши защитники в ответ уничтожают склады с боеприпасами оккупантов.

Да, над Чернобаевкой тоже заметили большой столб дыма. В этом поселке украинские военные не раз уничтожали вражескую технику. По всей вероятности, 2 июля произошел очередной такой случай.

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Украинские военные также уничтожили склад боеприпасов врагов возле оккупированной Попасной.

В то же время сообщают, что взрывы раздавались и в Константиновке, которая находится под контролем украинских войск.

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