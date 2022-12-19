Захватчики прекрасно отдают себе отчет, что скоро им придется оставить Мелитополь, однако, как известно, надежда умирает последней, поэтому вражеские солдаты строят в регионе оборонные сооружения. Однако все планы оккупантов время от времени разрушает "Бавовнятко", которое, кстати, сегодня вечером, 19 декабря, в очередной раз посетило различные районы города.

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Захватчикам опять не спится

О взрывах в Мелитополе, что в Запорожской области, сообщил городской голова Иван Федоров. И в самом деле стоит сказать, что "хлопок" в Мелитополе уже является чем-то привычным. Однако каждый раз трудно сдержать положительные эмоции от того, что у оккупантов дела на захваченных территориях плохи.

Оккупантам Мелитополя снова не спится. В разных районах города было слышно 2 громких взрыва. Наверняка россияне проверяют готовность новогодних салютов,

– пошутил мэр города.

Кроме того, он сказал, что информация о том, какие именно беды постигли оккупантов на этот раз, – уточняется. Но, во всяком случае, следует, как всегда, ожидать положительных новостей.

Николай приносит россиянам "подарки"

Кроме Мелитополя, взрывы сегодня были и в оккупированном Крыму. А именно – на КПВВ Чонгар, расположенном на Крымском перешейке в Геническом районе Херсонской области. Очевидно, такую активность "Баововнятка" можно объяснить тем, что сегодня День Святого Николая. Мифическое создание, вероятнее всего, помогает святому разносить подарки россиянам на территориях, что им удалось захватить.

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Следует также упомянуть, что буйно цвел "хлопок" сегодня в Белгороде, что на западе России У граждан враждебного государства даже исчез свет и возникли проблемы с водой вследствие этого.