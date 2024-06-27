Какова ситуация на линии фронта, в дипломатии и в украинском тылу – читайте в тексте 24 Канала.
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05:06, 27 июня
"Шахеды" били по Западу Украины
Воздушные силы ВСУ предупредили о пуске беспилотников типа "Шахед".
Взрывы слышали по меньшей мере в Хмельницкой области.
04:12, 27 июня
Взрывы на Полтавщине
Мониторинговые телеграм-каналы предупреждали о звуках взрывов в Полтавской области. На регион летела вражеская ракета.
03:29, 27 июня
Россия атаковала ракетами
Россия запустила по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". В Хмельницкой области, на Прикарпатье и в Киеве раздавались взрывы.