Какова ситуация на линии фронта, в дипломатии и в украинском тылу – читайте в тексте 24 Канала.

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05:06, 27 июня

"Шахеды" били по Западу Украины

Воздушные силы ВСУ предупредили о пуске беспилотников типа "Шахед".

Взрывы слышали по меньшей мере в Хмельницкой области.

04:12, 27 июня

Взрывы на Полтавщине

Мониторинговые телеграм-каналы предупреждали о звуках взрывов в Полтавской области. На регион летела вражеская ракета.

03:29, 27 июня

Россия атаковала ракетами

Россия запустила по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". В Хмельницкой области, на Прикарпатье и в Киеве раздавались взрывы.