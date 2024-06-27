Яка ситуація на лінії фронту, у дипломатії та в українському тилу – читайте у тексті 24 Каналу.
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05:06, 27 червня
"Шахеди" били по Заходу України
Повітряні сили ЗСУ попередили про пуск безпілотників типу "Шахед".
Вибухи чули щонайменше у Хмельницькій області.
04:12, 27 червня
Вибухи на Полтавщині
Моніторингові телеграм-канали попереджали про звуки вибухів у Полтавській області. На регіон летіла ворожа ракета.
03:29, 27 червня
Росія атакувала ракетами
Росія запустила по України крилаті ракети типу "Калібр". У Хмельницькій області, на Прикарпатті та у Києві лунали вибухи.