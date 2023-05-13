Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Николаева Александр Матюшенко. Он отметил, что в 01:15 в городе прозвучала воздушная тревога, а уже в 01:23 – жители услышали взрывы.

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Городской совет получил 100 заявок о поврежденном имуществе

Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры: детский сад, жилые дома, разрушено нежилое помещение на территории хлебопекарного предприятия. Возникли пожары, оперативно потушенные сотрудниками ГСЧС в Николаевской области.

По словам корреспондента, к счастью, жертв нет, но три человека получили ранения. Двое получили помощь на месте, еще один человек был госпитализирован. В общей сложности, в городской совет поступило 100 заявок о повреждении имущества.

У меня сын на войне, спрашивает: мама, ты как? А вот так – чудом осталась жива. Чтобы эти собаки провалились,

– рассказала местная жительница Ольга.

Что касается хлебопекарного предприятия, то работники не пострадали, одно здание разрушено до основания, а около 20 автомобилей, занимающихся развозом хлеба, повреждены.

"На предприятии уже восстановили электричество. Сначала Николаевская ОВА сообщила, что россияне для атаки использовали дроны-камикадзе, но впоследствии в ОК "Юг" уточнили, что враг применил реактивные снаряды. Силы ПВО сбили один дрон-камикадзе Shahed", – добавил Матюшенко.

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