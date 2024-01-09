Известно, что взрывчатка была заложена в цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной станции Сан-Донато. Что могло стать причинами таких интересных событий для 24 Канала прокомментировал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Кто мог приложить руки к подрыву

По всей вероятности, подрыв произошел при непосредственном участии или помощи неравнодушных на территории России, убежден Жирнов. Несмотря на то, что российские спецслужбы ежедневно отправляют за решетку местных жителей, которые противостоят путинскому режиму не уменьшается.

Оппозиционер рассказал, что спецслужбы преимущественно занимаются отловом людей "для отчетности" – непричастных, подростков и т.д.

На самом деле, здесь очень много факторов. Во-первых, это обычный российский бардак, как и в Советском Союзе, так и в России всегда что-то подрывается; не работает; как только приходят морозы, взрываются теплотрассы, а города оставались без тепла и света. В этом ничего нового нет,

– добавил экссотрудник КГБ.

Стихия всегда показывает любовь к древней русской традиции – воровать. К тому же, на территории России работают силы украинских спецопераций. Однако они преимущественно не подтверждают свою работу, ссылаясь на халатность местных коррупционеров.

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