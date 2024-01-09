Відомо, що вибухівка була закладена до цистерн поїзда, який рухався по залізничній станції Сан-Донато. Що могло стати причинами таких цікавих подій для 24 Каналу прокоментував ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Хто міг докласти рук до підриву

Імовірно, підрив стався за безпосередньої участі чи допомоги небайдужих на території Росії, переконаний Жирнов. Попри те, що російські спецслужби чи не щодень відправляють за ґрати місцевих мешканців, охочих протистояти путінському режиму не зменшується.

Опозиціонер розповів, що спецслужби переважно займаються виловом людей "для звітності" – непричетних, підлітків тощо.

Насправді тут дуже багато факторів. По-перше, це звичайний російський безлад, як і в Радянському Союзі, так і в Росії завжди щось підривається; не працює; як тільки приходять морози, підриваються теплотраси, а міста залишалися без тепла і світла. В цьому нічого нового немає,

– додав ексспівробітник КДБ.

Стихія завжди показує любов до давньої російської традиції – красти. До того ж на території Росії працюють сили українських спецоперацій. Однак вони переважно не підтверджують свою роботу, посилаючись на недбальство місцевих корупціонерів.

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