Як стала можливою ця операція і які дані могли здобути, припустив в розмові з 24 Каналом ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Як це допоможе у боротьбі проти ворога

Цікаво, що ГУР про цю операцію оприлюднило дещо більше деталей, ніж зазвичай. Нагадаємо, що одразу після того, як російські хакери зупинили роботу мобільного оператора Київстар в Україні, розвідка заявила про атаку на податкову систему Росії, внаслідок чого усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Тоді, окрім цієї головної заяви, не було жодних інших від розвідки.

На переконання Ступака, якщо отримано доступ до справді серйозних матеріалів, то інформація може допомогти:

зрозуміти, як влаштований російський військово-промисловий комплекс;

зрозуміти, де слабкі місця ВПК, зокрема і дрона "Орлан";

відтворити той самий БпЛА, але дати іншу назву і атакувати ним вже росіян.

Ймовірно, ми могли отримати інструкцію до цього виробу: в чому він слабкий, можливо, куди стріляти, або де є слабка протидія українському РЕБ, або як треба покращити наш РЕБ, щоб глушити ці безпілотники,

– додав аналітик.

Що відомо про операцію ГУР МО