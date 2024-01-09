Как стала возможной эта операция и какие данные могли получить предположил в разговоре с 24 Каналом экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Как это поможет в борьбе против врага

Интересно, что ГУР об этой операции обнародовало несколько больше деталей, чем обычно. Напомним, что после того, как российские хакеры остановили работу мобильного оператора Киевстар в Украине, разведка заявила об атаке на налоговую систему России, в результате чего все серверы получили вредоносное программное обеспечение. Тогда кроме этого главного заявления не было никаких других от разведки.

По убеждению Ступака, если получен доступ к действительно серьезным материалам, информация может помочь:

понять, как устроен российский военно-промышленный комплекс;

понять, где слабые места ВПК, в том числе и дрона "Орлан";

воспроизвести тот же БпЛА, но дать другое название и атаковать им уже россиян.

Вероятно, мы могли получить инструкцию к этому изделию: в чем оно слабое, возможно, куда стрелять, или где слабое противодействие украинскому РЭБ, или как нужно улучшить наш РЭБ, чтобы глушить эти беспилотники,

– добавил аналитик.

Что известно об операции ГУР МО