Сообщения о взрывах в Одессе появились в СМИ около 10 утра. Однако командование "Юг" успокоило жителей города.

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Одесситов призывают сохранять спокойствие

Городской совет Одессы призывает граждан сохранять спокойствие, поскольку звуки взрывов не вызваны враждебными атаками.

Силы охраны и обороны выполняют плановые артиллерийские стрельбы в районе Одесского залива. Сохраняйте спокойствие, доверяйте защитникам Украины, не информируйте врага,

– призывали в мэрии.

Последние новости из Одессы:

26 апреля россияне нанесли ракетный удар по мосту, ведущему из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы, и повредили его железнодорожный путь. Предварительно жертв и пострадавших нет. На следующий день оккупанты снова ударили по мосту, в результате чего он полностью разрушен.

27 апреля в Одессе простились с Валерией Глодан, ее матерью и 3-месячным ребёнком. Все они погибли в результате ракетного удара 23 апреля.

28 апреля нашей противовоздушной обороне удалось сбить 3 вражеских ракеты в небе над Одесской областью.

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