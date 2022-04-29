Повідомлення про вибухи в Одесі з'явилися у ЗМІ близько 10 ранку. Однак командування "Південь" заспокоїло мешканців міста.

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Одеситів закликають зберігати спокій

Міська рада Одеси закликає громадян зберігати спокій, оскільки звуки вибухів не спричинені ворожими атаками.

Сили охорони та оборони виконують планові морські артилерійські стрільби в районі Одеської затоки. Зберігайте спокій, довіряйте захисникам України, не інформуйте ворога,
– закликали в мерії.

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