Повідомлення про вибухи в Одесі з'явилися у ЗМІ близько 10 ранку. Однак командування "Південь" заспокоїло мешканців міста.

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Одеситів закликають зберігати спокій

Міська рада Одеси закликає громадян зберігати спокій, оскільки звуки вибухів не спричинені ворожими атаками.

Сили охорони та оборони виконують планові морські артилерійські стрільби в районі Одеської затоки. Зберігайте спокій, довіряйте захисникам України, не інформуйте ворога,

– закликали в мерії.

Останні новини з Одеси:

26 квітня росіяни завдали ракетного удару по мосту, який веде з Білгород-Дністровського району в бік Одеси, і пошкодили його залізничну колію. Попередньо, жертв та постраждалих немає. Наступного дня окупанти знову вдарили по мосту, унаслідок чого він повністю зруйнований.

27 квітня в Одесі попрощалися з Валерією Глодан, її матір'ю та 3-місячною дитиною. Усі вони загинули унаслідок ракетного удару 23 квітня.

28 квітня нашій протиповітряній обороні вдалося збити 3 ворожі ракети в небі над Одещиною.

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