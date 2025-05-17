Взрывы в Одесской области прогремели после 2 часов ночи. Предварительно, работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Враг атакует Одесскую область: что известно

Тревогу здесь объявили в 1:49. Перед этим Воздушные силы сообщали, что группы "Шахедов" движутся из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Впоследствии военные уточнили, что несколько групп БпЛА уже находятся на территории области.

А в 2:10 одесские телеграмм-каналы заявили о звуках взрывов. По их данным, по дронам работала ПВО.

По состоянию на 2:23 удары по Одесской области все еще продолжались. "Шахеды" дальше двигались по области.

А в 2:25 мониторинговые ресурсы заявили, что в Одесской области локально чисто. Началась доразведка.

Сейчас официальной информации о последствиях взрывов нет.

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Добавим, что за прошедшие сутки враг также атаковал Одесскую область "Шахедами". Враг ударил по Одесскому и Белгород-Днестровскому районах. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома и легковые автомобили.