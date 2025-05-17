Вибухи на Одещині пролунали після 2 години ночі. Попередньо, працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Напередодні Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков розповів, як пережив приліт у будинок

Ворог атакує Одещину: що відомо

Тривогу тут оголосили о 1:49. Перед цим Повітряні сили повідомляли, що групи "Шахедів" рухаються з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Згодом військові уточнили, що декілька груп БпЛА вже перебувають на території області.

А 2:10 одеські телеграм-канали заявили про звуки вибухів. За їхніми даними, по дронах працювала ППО.

Станом на 2:23 удари по Одещині все ще тривали. "Шахеди" далі рухалися по області.

А о 2:25 моніторингові ресурси заявили, що на Одещині локаційно чисто. Розпочалася дорозвідка.

Наразі офіційної інформації про наслідки вибухів немає.

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Додамо, що минулої доби ворог також атакував Одещину "Шахедами". Ворог ударив по Одеському та Білгород-Дністровському районах. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки та легкові автівки.