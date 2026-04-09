Взрывы в Павлограде: россияне ударили баллистикой, есть повреджения

Утром 9 апреля Россия запустила по Украине баллистику. Взрыв во время воздушной тревоги прогремел в Павлограде, что на Днепропетровщине.

Об этом сообщили местные паблики.

Смотрите также Россия нанесла смертельный удар по Запорожью, есть разрушения: количество раненых растет

Что известно о взрывах в Павлограде?

В ряде регионов Украины около 9:00 утра объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили, что оно связано с угрозой ударов вражеской баллистики.

Ракета на Днепропетровщину,

– предупредили военные.

Уже около 09:04 Павлограда слышали взрыв. В то же время, мониторинговые каналы пишут, что цель была локационно потеряна.

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что в результате российской атаки было повреждено предприятие. По предварительным данным, никто не пострадал.

Последние атаки России на Украину