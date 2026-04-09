Взрывы в Павлограде: россияне ударили баллистикой, есть повреджения
- Утром 9 апреля Россия запускала баллистику, взрыв прогремел в Павлограде.
- В результате атаки было повреждено предприятие, однако никто не пострадал.
Утром 9 апреля Россия запустила по Украине баллистику. Взрыв во время воздушной тревоги прогремел в Павлограде, что на Днепропетровщине.
Об этом сообщили местные паблики.
Что известно о взрывах в Павлограде?
В ряде регионов Украины около 9:00 утра объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили, что оно связано с угрозой ударов вражеской баллистики.
Ракета на Днепропетровщину,
– предупредили военные.
Уже около 09:04 Павлограда слышали взрыв. В то же время, мониторинговые каналы пишут, что цель была локационно потеряна.
Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что в результате российской атаки было повреждено предприятие. По предварительным данным, никто не пострадал.
Последние атаки России на Украину
В ночь на 9 апреля оккупанты по меньшей мере 8 раз ударили по Запорожскому району. В результате атак погиб один человек и еще четыре пострадали. В селе Балабино фиксируют повреждения частных домов.
Ударные дроны били и по Одесской области. Под прицелом россиян находилась критическая инфраструктура региона, где зафиксировали повреждения. Обошлось без пострадавших.
В общей сложности во время атаки 9 апреля силы ПВО обезвредили 99 из 119 запущенных врагом БпЛА. Однако произошло попадание 16 дронов на 11 локациях.