Серия взрывов прогремела под Новгородом: дроны, возможно, атаковали завод по ремонту Ил-76 и Ил-78

О взрывах и возможном поражении предприятия сообщили OSINT-каналы, в числе которых Exilenova+.

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Что известно об атаке на завод под Новгородом?

Серия взрывов под Новгородом прогремела около 02:05.

Пока неизвестно, есть ли повреждения на территории завода. В частности, нет подтвержденной информации о состоянии ремонтных ангаров, производственных помещений и авиатехники.

Если поражение предприятия подтвердится, это может затруднить России ремонт и восстановление военно-транспортных самолетов, которые используются для перевозки личного состава, вооружения и военных грузов.

Дроны атакуют авиаремонтный завод / Фото из сети

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Почему 123-й авиаремонтный завод важен

Предприятие расположено в городе Старая Русса Новгородской области и входит в структуру российского оборонно-промышленного комплекса. Оно специализируется на ремонте и модернизации военно-транспортной авиации и ее комплектующих.

По данным Генерального штаба ВСУ, завод обслуживает военно-транспортные самолеты, воздушные заправщики и другую авиатехнику.

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В частности, предприятие ремонтирует:

Ил-76 – тяжелый военно-транспортный самолет, который российская армия использует для перевозки военнослужащих, техники, вооружения и грузов.

Ил-78 – самолет-заправщик, который дозаправляет другие самолеты в воздухе и позволяет им дольше находиться в небе и преодолевать большие расстояния.

Л-410 – легкий многоцелевой самолет, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов.

Также на заводе ремонтируют авиационные двигатели Д-30КП и АИ-20, вспомогательные силовые установки ТГ-16М и воздушные винты АВ-68 и АВ-72.

Предприятие имеет собственную взлетно-посадочную полосу. Благодаря этому оно может принимать самолеты непосредственно на своей территории, а после ремонта проводить их испытания.

Отметим, что 123-й авиаремонтный завод находится под санкциями США, Канады, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

Это не первый случай, когда 123-й авиаремонтный завод становится мишенью украинских Сил обороны. 17 марта 2026 года Генеральный штаб ВСУ сообщил об ударе по предприятию в Старой Руссе. Тогда под удар попал ангар, в котором обслуживались самолеты Ил-76 и Л-410.