Серия взрывов прогремела под Новгородом: дроны, возможно, атаковали завод по ремонту Ил-76 и Ил-78

Дроны могли нанести удар по авиаремонтному заводу под Новгородом / Фото из соцсети
В ночь на 10 ноября в Новгородской области России раздались взрывы. Вероятной целью атаки мог стать 123-й авиаремонтный завод в городе Старая Русса, где ремонтируют и модернизируют российские военные самолеты, в частности Ил-76 и Ил-78.
О взрывах и возможном поражении предприятия сообщили OSINT-каналы, в числе которых Exilenova+.
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Что известно об атаке на завод под Новгородом?
Серия взрывов под Новгородом прогремела около 02:05.
Пока неизвестно, есть ли повреждения на территории завода. В частности, нет подтвержденной информации о состоянии ремонтных ангаров, производственных помещений и авиатехники.
Если поражение предприятия подтвердится, это может затруднить России ремонт и восстановление военно-транспортных самолетов, которые используются для перевозки личного состава, вооружения и военных грузов.
Дроны атакуют авиаремонтный завод / Фото из сети
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Почему 123-й авиаремонтный завод важен
Предприятие расположено в городе Старая Русса Новгородской области и входит в структуру российского оборонно-промышленного комплекса. Оно специализируется на ремонте и модернизации военно-транспортной авиации и ее комплектующих.
По данным Генерального штаба ВСУ, завод обслуживает военно-транспортные самолеты, воздушные заправщики и другую авиатехнику.
В частности, предприятие ремонтирует:
- Ил-76 – тяжелый военно-транспортный самолет, который российская армия использует для перевозки военнослужащих, техники, вооружения и грузов.
- Ил-78 – самолет-заправщик, который дозаправляет другие самолеты в воздухе и позволяет им дольше находиться в небе и преодолевать большие расстояния.
- Л-410 – легкий многоцелевой самолет, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов.
Также на заводе ремонтируют авиационные двигатели Д-30КП и АИ-20, вспомогательные силовые установки ТГ-16М и воздушные винты АВ-68 и АВ-72.
Предприятие имеет собственную взлетно-посадочную полосу. Благодаря этому оно может принимать самолеты непосредственно на своей территории, а после ремонта проводить их испытания.
Отметим, что 123-й авиаремонтный завод находится под санкциями США, Канады, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.
Это не первый случай, когда 123-й авиаремонтный завод становится мишенью украинских Сил обороны. 17 марта 2026 года Генеральный штаб ВСУ сообщил об ударе по предприятию в Старой Руссе. Тогда под удар попал ангар, в котором обслуживались самолеты Ил-76 и Л-410.
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