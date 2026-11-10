Серія вибухів лунала під Новгородом: дрони могли атакувати завод ремонту Іл-76 і Іл-78

Дрони могли уразити авіаремонтний завод під Новгородом / Фото з мережі
У ніч проти 10 листопада в Новгородській області Росії пролунали вибухи. Ймовірною ціллю атаки міг стати 123-й авіаремонтний завод у місті Стара Русса, де ремонтують і модернізують російські військові літаки, зокрема Іл-76 та Іл-78.
Про вибухи та можливе ураження підприємства повідомили OSINT-канали, серед яких Exilenova+.
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Що відомо про атаку на завод під Новгородом?
Серія вибухів під Новгородом пролунала близько 02:05.
Наразі невідомо, чи є пошкодження на території заводу. Зокрема, немає підтвердженої інформації про стан ремонтних ангарів, виробничих приміщень та авіатехніки.
Якщо ураження підприємства підтвердиться, це може ускладнити Росії ремонт і відновлення військово-транспортних літаків, які використовують для перевезення особового складу, озброєння та військових вантажів.
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Дрони атакують авіаремонтний завод / Фото з мережі
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Чим важливий 123-й авіаремонтний завод
Підприємство розташоване в місті Стара Русса Новгородської області та входить до структури російського оборонно-промислового комплексу. Воно спеціалізується на ремонті й модернізації військово-транспортної авіації та її комплектуючих.
За даними Генерального штабу ЗСУ, завод обслуговує військово-транспортні літаки, повітряні заправники та іншу авіатехніку.
Зокрема, підприємство ремонтує:
- Іл-76 – важкий військово-транспортний літак, який російська армія використовує для перевезення військових, техніки, озброєння та вантажів.
- Іл-78 – літак-заправник, який дозаправляє інші літаки в повітрі та дозволяє їм довше перебувати в небі й долати більші відстані.
- Л-410 – легкий багатоцільовий літак, призначений для перевезення пасажирів і вантажів.
Також на заводі ремонтують авіаційні двигуни Д-30КП та АІ-20, допоміжні силові установки ТГ-16М і повітряні гвинти АВ-68 та АВ-72.
Підприємство має власну злітно-посадкову смугу. Завдяки цьому воно може приймати літаки безпосередньо на своїй території, а після ремонту проводити їхні випробування.
Зауважимо, що 123-й авіаремонтний завод перебуває під санкціями США, Канади, ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Нової Зеландії та України.
Це не перший випадок, коли 123-й авіаремонтний завод стає ціллю українських Сил оборони. 17 березня 2026 року Генеральний штаб ЗСУ повідомив про удар по підприємству в Старій Руссі. Тоді під ураження потрапив ангар, у якому обслуговували літаки Іл-76 та Л-410.
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