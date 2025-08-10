"Это просто какой-то караул": яркие кадры пожара на Саратовском НПЗ после дроновой атаки
- В ночь на 10 августа Россию атаковали неизвестные беспилотники – на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар.
- Губернатор сообщил о повреждении "промышленного предприятия", а минобороны утверждает о сбитии 8 дронов.
В ночь на воскресенье, 10 августа, Россию в очередной раз атаковали неизвестные беспилотники. Взрывы прогремели в соседних Саратове и Энгельсе.
В конце концов, на местном нефтеперерабатывающем заводе начался пожар. Соответствующие кадры публикуют телеграмм-каналы, передает 24 Канал.
Ночью местные жители слышали по меньшей мере 8 взрывов, по другой версии – более 15. Люди видели вспышки в небе, после чего над Саратовом начал подниматься дым.
По версии губернатора, во время атаки дронов было повреждено "промышленное предприятие".
В то же время в отчете вражеского минобороны говорится о якобы сбитых 8 дронов над территорией Саратовской области.
Справка: Саратовский завод перерабатывает около 7 миллионов тонн нефти в год, что составляет более 2% от общей нефтеперерабатывающей мощности России, распределенной между почти 30 крупными предприятиями.
Напомним, вечером 8 августа неизвестные беспилотники также атаковали государство-агрессора. В частности, пожар заметили вблизи НПЗ в Славянске-на-Кубани Краснодарского края.