В ночь на воскресенье, 10 августа, Россию в очередной раз атаковали неизвестные беспилотники. Взрывы прогремели в соседних Саратове и Энгельсе.

В конце концов, на местном нефтеперерабатывающем заводе начался пожар. Соответствующие кадры публикуют телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

Как выглядит пожар на Саратовском НПЗ?

Ночью местные жители слышали по меньшей мере 8 взрывов, по другой версии – более 15. Люди видели вспышки в небе, после чего над Саратовом начал подниматься дым.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе: смотрите видео

Свидетели показали работу ПВО: смотрите видео

(Осторожно, 18+! Присутствует нецензурная лексика)

По версии губернатора, во время атаки дронов было повреждено "промышленное предприятие".

В то же время в отчете вражеского минобороны говорится о якобы сбитых 8 дронов над территорией Саратовской области.

Последствия атаки БпЛА на Саратов: смотрите фото

Над Саратовом поднимается дым: смотрите видео

Справка: Саратовский завод перерабатывает около 7 миллионов тонн нефти в год, что составляет более 2% от общей нефтеперерабатывающей мощности России, распределенной между почти 30 крупными предприятиями.

Вероятный момент попадания по НПЗ: смотрите видео

(Осторожно, 18+! Возможна нецензурная лексика)

Работа российской ПВО: смотрите видео

(Осторожно, 18+! Присутствует нецензурная лексика)

Как выглядел Саратов после атаки: смотрите видео

(Осторожно, 18+! Присутствует нецензурная лексика)

Задымление в районе НПЗ: смотрите видео

Напомним, вечером 8 августа неизвестные беспилотники также атаковали государство-агрессора. В частности, пожар заметили вблизи НПЗ в Славянске-на-Кубани Краснодарского края.