Сначала о "хлопке" ориентировочно в 4:55 11 января написал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, над регионом "сбили" 2 беспилотника, пишет 24 Канал.

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Что известно о тревожной ночи в Ростовской области

Сегодня (11 января – 24 Канал) ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БпЛА самолетного типа,

– заявил враждебный губернатор.

По его словам, в результате падения обломков традиционно нет пострадавших. Однако он заверил, что якобы "последствия на земле уточняются".

Кроме того, ВВС написало, что о взрывах ориентировочно в час ночи сообщали жители города Каменск-Шахтинский Ростовской области. Населенный пункт расположен ориентировочно в 20 километрах от украинской границы, однако в настоящее время Луганская область оккупирована россиянами.

Российское минобороны на рассвете решило заявить только об одном беспилотнике, который враги сбили над Ростовской областью. Оккупанты не рассказали, где делся второй.

В Калужской области якобы взорвался дрон

Губернатор Калужской области Владислав Шапша решил заявить, что утром 11 января на окраине города Калуга над техническим сооружением насосной станции взорвался неизвестный беспилотник.

В результате взрыва якобы повреждено сооружение, пострадавших и пожаров якобы нет. На месте работают оперативные группы.

В то же время российское минобороны, несмотря на заявление их же власти, убеждает всех в "успешной работе их пе-ве-о".

"Очередными средствами ПВО три "украинских" беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей", – солгало российское минобороны.

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