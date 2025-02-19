Однако об инциденте стало известно только сегодня, 19 февраля. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о взрыве

В результате взрыва начался пожар – в огне оказались двое рабочих. Сейчас 21-летний и 46-летний помощники бурильщика в тяжелом состоянии. По другой информации, пострадали три человека.

Возгорание вскоре удалось ликвидировать, однако работу 23 скважин было приостановлено.

К слову, "РН-Уватнефтегаз" – это дочернее предприятие "Роснефти", занимающееся разведкой и добычей углеводородов в Уватском районе Тюменской области.

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К слову, ночью 19 февраля было громко и в Самарской области России. По меньшей мере 2 взрыва прогремели на Сызранском НПЗ. Губернатор уже успел обвинить в атаке Украину.

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