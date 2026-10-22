Как сообщает мониторинговый канал Exilenova+, по территории военного объекта был нанесен удар, предположительно ракетами или реактивными беспилотниками. Во время атаки в Серпухове объявили ракетную тревогу и зазвучали сирены.

Что известно об атаке на Московскую область

Атакованное предприятие входит в состав военно-промышленного комплекса страны-террористки. Оно специализируется на восстановлении, текущем ремонте и хранении систем противовоздушной обороны.

Согласно открытой информации госкорпорации "Ростех", на мощностях завода ремонтировались зенитные ракетные комплексы "Бук-М1", "Бук-М2", а также системы С-300В.

Взрывы под Москвой: смотрите видео

OSINT-исследователи ранее отмечали, что 75-й арсенал является единственной обнаруженной ими базой хранения российских зенитных ракетных комплексов.

Где расположен объект: смотрите на карте

Степень разрушений на объекте и окончательные результаты попаданий пока не установлены.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сетовал, что с вечера 21 октября до ночи 22 октября в сторону столицы летели сотни дронов. По его словам, 630 беспилотников направлялись в сторону города, однако силы "ПЕВЕО" якобы ликвидировали большую часть целей на дальних подступах.

Взрывы под Москвой: смотрите видео

Напомним, что Силы обороны систематически наносят удары по тыловым объектам противника. Накануне БПЛА в течение нескольких часов подвергли атаке российскую нефтеперерабатывающую станцию "Никольское". На объекте вспыхнул пожар.

А 18 октября после атаки БПЛА в дыму тонул российский Белгород. В городегорела электроподстанция.