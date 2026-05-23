Россия содрогнулась от почти 350 "добрых" дронов: каковы последствия ночной атаки

Россию в ночь на 23 мая атаковали почти 350 "добрых" дронов. Власти страны-оккупантки заявляют о сбивании.

Об этом пишет минобороны России. Но без последствий атака не обошлась.

Что известно об атаке на Россию?

Силы "певео" с 20:00 22 мая до 7:00 23 мая якобы перехватили и уничтожили 348 беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

Из-за атаки закрывали ряд аэропортов, в частности в Нижнем Новгороде, Сочи, Ярославле, Владикавказе, Грозном, Чебоксарах, Казани, Ижевске, Перми, а это московские "Домодедово" и "Шереметьево".

БпЛА фиксировали, в частности, в небе над Тульской областью "уничтожили" 2 БпЛА. Пострадавших якобы нет, а разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

В Калужской области тоже было неспокойно. Туда пришли 5 БПЛА, их фиксировали над территориями Малоярославецкого, Боровского и Тарусского муниципальных округов. Традиционно в российских отчетах, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Кроме того, во время "отражения" воздушной атаки на Ростовскую область дроны сбивали в Матвеево-Курганском и Тарасовском районах.

Еще один беспилотник "уничтожили" в Воронежской области.

А в Анапе обломки беспилотника повредили хозяйственные постройки. Фрагменты упали на территории частного домовладения в хуторе Веселая Гора.

Аж 11 БпЛА ночью фиксировали над территорией Рязанского региона. Обломки упали на территорию промышленного объекта. Продолжается ликвидация последствий.

А вот в Новороссийске обломки повредили остекление в двух многоквартирных домах, пострадали якобы 2 человека, которые находились на открытом пространстве. Сейчас в городе горит нефтяной терминал "Грушевая" – крупнейшее нефтехранилище на Кавказе общей вместимостью около 1,2 миллиона тонн.

Местные власти утверждают, что занялись несколько технических и административных зданий. Также фрагменты упали на территории топливного терминала.

Москва тоже этой ночью не спала. Туда направлялся десяток дронов.