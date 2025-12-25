Под ударом была, в частности, Москва: ночью на Россию летело более 140 дронов
- Ночью на Россию летело более 140 дронов, в частности они были замечены над Москвой.
- В порту Темрюка Краснодарского края произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами из-за атаки дронов.
Ночью в четверг, 25 декабря, в России было неспокойно. Там жаловались на дроны, которые летали над регионами.
Под ударом была, в частности, и столица страны-агрессора. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российское минобороны и местных губернаторов.
Где летали дроны в России?
По данным минобороны страны-агрессора, в течение прошлой ночи в период с 23:00 24 декабря по московскому времени до 7 утра 25 декабря силами "пе-ве-о" якобы был "перехвачен и уничтожен" 141 дрон:
- 62 БпЛА – над территорией Брянской области,
- 12 БпЛА – над территорией Тульской области,
- 11 БпЛА – над территорией Калужской области,
- 9 БпЛА – над территорией Московского региона,
- 8 БпЛА – над территорией Республики Адыгея,
- 7 БпЛА – над территорией Краснодарского края,
- 6 БпЛА – над территорией Республики Крым,
- 6 БпЛА – над территорией Ростовской области,
- 5 БпЛА – над территорией Белгородской области,
- 5 БпЛА – над территорией Воронежской области,
- 5 БпЛА – над акваторией Азовского моря,
- 4 БпЛА – над территорией Курской области,
- 1 БпЛА – над территорией Волгоградской области.
Этой ночью дроны летали и над Москвой. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что вечером в среду и в ночь на четверг Москву якобы атаковали по меньшей мере 9 беспилотников.
О каких-то последствиях ударов Собянин не пишет, но отмечает, что беспилотники уничтожены, а вот "на месте падения обломков" работают специалисты экстренных служб.
На атаку дронов жаловались и в Калужской области. По данным местных властей, там над территориями Дзержинского, Малоярославецкого и Тарусского муниципальных округов, а также на окраине города Калуги было якобы сбито более десятка дронов. В то же время там заявляют, что "на местах работают оперативные группы".
Добавим, что ночью в аэропорту Краснодар (Пашковский) вводили дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Утром их отменили.
Кроме этого, отметим, что в порту Темрюка Краснодарского края из-за атаки дронов произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами Общая площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.
Взрывы в России: последние новости
В ночь на 23 декабря БпЛА атаковали химзавод "Ставролен" в городе Буденновск, Ставропольского края. Над городом было слышно около 10 громких взрывов.
Ночью 24 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли вспешных ударов по нескольким вражеским объектам. В городе Ефремов Тульской области России поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука", который специализируется на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива.
Также поражено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного во временно оккупированном Крыму.