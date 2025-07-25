Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на директора Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Смотрите также Неизвестные дроны парализовали работу сразу 8 аэропортов в России: введен план "Ковер"

Чем важны заводы в России, по которым бьют дроны?

Как отмечает Андрей Коваленко, пораженные цели являются важными объектами военно-промышленного комплекса России. Из-за массированной атаки в стране-агрессоре произошла серия взрывов. Ночью дроны сбивали над 10 различными территориями, подконтрольными России.

Во время атаки был поражен Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае. Предприятие производит химическое сырье для взрывчатки, в частности азотную кислоту и аммиачную селитру.

Это ключевой поставщик для производства боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, авиабомбы и РСЗО,

– написал Коваленко.

По заводу, по данным местных властей, было нанесено не менее 20 ударов. Взрывы в Невинномысске прогремели примерно в 2:30 ночи. Местные жители сообщили, что после громких взрывов они видели, как загорелись поля за городом.

Другой объект, который атаковали дроны – Котовский пороховой завод в Тамбовской области. Это предприятие для российского военно-промышленного комплекса считается одним из старейших и стратегически важных. Завод занимается производством широкого спектра порохов, как для стрелкового оружия, так и для артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем. От его продукции зависит работа десятков российских оборонных предприятий. По словам главы ЦПД, без изделий с завода в Котовске фактически россияне не могут изготавливать такие системы как "Град" и "Смерч".

К слову пороховой завод в Котовске ранее уже атаковали дроны. 11 июня там прозвучало около 10 взрывов. Российская ПВО не справилась с налетом БпЛА и они попали в цель.