24 Канал собрал детали.
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Что известно о взрывах в России ночью 26 июня
Российские телеграм-каналы пишут, что в Таганроге и соседних районах в течение часа слышали около 15 взрывов. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.
В России взрывы ночью 26 июня: смотрите видео
Собянин заявил, что ПВО сбила два беспилотника на подлете к Москве. Впрочем, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Также говорится о взрывах в подмосковных Зеленограде, Коммунарке, Прокшино. Были атакованы и города Дедовск и Красногорск в Московской области.
В Зеленограде слышали по меньшей мере 6 взрывов.
У нас тревога в Зелеке. О, ПВО пошла. Слышно хлопки даже,
– говорит россиянин.
Взрывы в Зеленограде: смотрите видео
***ть заснял,
– говорит житель Новой Москвы.
Взрывы под Москвой 26 июня: смотрите видео (осторожно, ругань!)
Россиянин из Дедовска сообщил, что за три минуты сбито 3 дрона. "Х***чат пвошки", – сообщил он.
Взрывы в Дедовске: смотрите видео (осторожно, ругань!)
Но если одни искренне радуются, что они "сидели-сидели, смотрели-смотрели", а потом сняли исторические события, то другие сдавленно ругаются, мол, что там свистит.
Реакция россиян на ночные взрывы: смотрите видео (осторожно, ругань!)
"План "Ковер" объявлен в аэропорту Внуково. Предварительно, из-за украинских БПЛА в небе. Сейчас рядом со столицей нарезают круги по меньшей мере четыре самолета. Воздушные суда ждут разрешения на посадку. В настоящее время 18 самолетов задерживаются на прилет, а на вылет 11 рейсов", – жалуются россияне.
Росавиация сообщила, что план "Ковер" ввели и в Калуге.