Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Взрывы в Казани

Местные паблики пишут, что жители Казани вечером 24 июня сообщали о взрывах и работе "пе-ве-о" в небе над городом.

Жители Авиастроительного района города рассказывали, что около 19:50 слышали несколько мощных взрывов, после чего в небе появились следы черного дыма.

Россияне жалуются на взрывы: смотрите видео

Заметим, что российское минобороны заявило, что в период с 16:10 по московскому времени до 19:50 их силами "пе-ве-о" якобы было уничтожено и перехвачено 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

13 БпЛА – над территорией Воронежской области,

4 БпЛА – над территорией Белгородской области,

3 БпЛА – над территорией Саратовской области,

по 1 БпЛА – над территориями Самарской области и Республики Татарстан.

Подчеркнем, что по данным российских пабликов, режим "беспилотной опасности" в Татарстане впервые действует уже более 10 часов.