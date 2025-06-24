Про це пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Вибухи у Казані

Місцеві пабліки пишуть, що жителі Казані ввечері 24 червня повідомляли про вибухи та роботу "пе-ве-о" в небі над містом.

Жителі Авіабудівного району міста розповідали, що близько 19:50 чули кілька потужних вибухів, після чого в небі з'явились сліди чорного диму.

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Зауважимо, що російське міноборони заявило, що в період з 16:10 за московським часом до 19:50 їхніми силами "пе-ве-о" начебто було знищено та перехоплено 22 безпілотні літальні апарати літакового типу:

13 БпЛА – над територією Воронезької області,

4 БпЛА – над територією Білгородської області,

3 БпЛА – над територією Саратовської області,

по 1 БпЛА – над територіями Самарської області та Республіки Татарстан.

Наголосимо, що за даними російських пабліків, режим "безпілотної небезпеки" у Татарстані вперше діє вже понад 10 годин.