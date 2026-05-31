700 километров от линии фронта: Зеленский показал яркие кадры "дальнобойных санкций"

Силы обороны Украины продолжают наносить поражения по российским тылам. В ночь на 31 мая взрывы прогремели в Саратове и других городах государства-агрессора.

Об этом говорится в телеграмм-канале Владимира Зеленского.

Где были взрывы в России 31 мая и какие результаты?

По словам президента, Силы обороны Украины выполняют дальнобойные задачи согласно утвержденным приоритетам плана таких санкций.

Поэтому в течение недели были достигнуты цели в Ярославском, Рязанском, Воронежском, Волгоградском, Ростовском, Новгородском, Нижегородском, Краснодарском регионах на расстояниях от 300 до 1200 километров от государственной границы.

В ночь на сегодня наши воины применили дальнобойные санкции Украины против нефтеперерабатывающего завода в российском Саратове – это около 700 километров от линии фронта. Важный результат. Спасибо! Также были поражения в Ростовском регионе, Кировском и на военном пункте базирования на Каспийском море,

– говорится в заметке.

Зеленский поблагодарил Вооруженные Силы Украины, Службу безопасности Украины, разведки.