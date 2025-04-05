Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Blinzka.

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Что известно о последствиях атаки на "Промсинтез"

OSINT-специалист Blinzka поделился спутниковыми снимками российского завода в городе Чапаевск Самарской области. Хотя фото Sentinel-2 сделаны в плохом качестве, на них все равно можно увидеть выжженную землю вокруг трех цехов завода взрывчатых веществ. Фото демонстрируют изменения на территории объекта по сравнению с двумя днями до удара.

Таким образом, спутниковые снимки уже подтверждают успешность украинской атаки.

Отметим, по данным СБУ в результате атаки на "Промсинтез" прозвучало не менее 20 взрывов, было зафиксировано несколько очагов возгорания. После этого руководство завода остановило технологические процессы. "Промсинтез" является одним из ведущих в России и СНГ производителей промышленных взрывчатых веществ, в частности аммонала, аммонита и гранулита.

В СБУ отметили, что продолжают точечно отрабатывать по российским предприятиям, которые являются частью ВПК и изготавливают оружие для войны против Украины.