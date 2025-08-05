Об основных событиях дня 5 августа, ход боевых действий на фронте, потери врага, ситуацию на внутренней и международной политической аренах, рассказывает 24 Канал.
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ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 4 августа подтверждают продвижение: на северо-восток от Красного Лимана (это на северо-восток от Покровска), а также в юго-восточную часть Лисовки (на юго-восток от Покровска). В ночь на 5 августа Ростовскую область массированно атаковали дроны. Местные власти признали, что под ударом находились Миллеровский, Тацинский, Белокалитвинский и Чертковский районы. В Миллеровском – загорелась подстанция. В Тацинском – произошел пожар на железнодорожной станции. Около 02:30 оккупанты применили баллистику в Одесской области. Лозовая на Харьковщине пережила самую массированную атаку с начала войны, сообщил. Об этом сообщил городской голова Сергей Зеленский. По его словам, около 03:16 оккупанты били по Лозовой: есть раненые, среди которых двое детей. Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия. Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в частности Авиловка, а также Катериновский старостинский старостинский округ. Происходят изменения в транспортном сообщении,
ВСУ продвинулись на Покровском направлении, – ISW
В Ростовской области произошел "хлопок"
Лозовая была под массированной атакой дронов
– написал Зеленский
ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 4 августа подтверждают продвижение: на северо-восток от Красного Лимана (это на северо-восток от Покровска), а также в юго-восточную часть Лисовки (на юго-восток от Покровска).
В ночь на 5 августа Ростовскую область массированно атаковали дроны. Местные власти признали, что под ударом находились Миллеровский, Тацинский, Белокалитвинский и Чертковский районы.
В Миллеровском – загорелась подстанция.
В Тацинском – произошел пожар на железнодорожной станции.
Около 02:30 оккупанты применили баллистику в Одесской области.
Лозовая на Харьковщине пережила самую массированную атаку с начала войны, сообщил. Об этом сообщил городской голова Сергей Зеленский.
По его словам, около 03:16 оккупанты били по Лозовой: есть раненые, среди которых двое детей.
Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия. Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в частности Авиловка, а также Катериновский старостинский старостинский округ. Происходят изменения в транспортном сообщении,