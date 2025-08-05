Об основных событиях дня 5 августа, ход боевых действий на фронте, потери врага, ситуацию на внутренней и международной политической аренах, рассказывает 24 Канал.

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06:44, 5 августа

ВСУ продвинулись на Покровском направлении, – ISW

ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 4 августа подтверждают продвижение: на северо-восток от Красного Лимана (это на северо-восток от Покровска), а также в юго-восточную часть Лисовки (на юго-восток от Покровска).

06:42, 5 августа

В Ростовской области произошел "хлопок"

В ночь на 5 августа Ростовскую область массированно атаковали дроны. Местные власти признали, что под ударом находились Миллеровский, Тацинский, Белокалитвинский и Чертковский районы.

В Миллеровском – загорелась подстанция.

В Тацинском – произошел пожар на железнодорожной станции.

06:41, 5 августа

Около 02:30 оккупанты применили баллистику в Одесской области.

06:40, 5 августа

Лозовая была под массированной атакой дронов

Лозовая на Харьковщине пережила самую массированную атаку с начала войны, сообщил. Об этом сообщил городской голова Сергей Зеленский.

По его словам, около 03:16 оккупанты били по Лозовой: есть раненые, среди которых двое детей.

Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия. Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в частности Авиловка, а также Катериновский старостинский старостинский округ. Происходят изменения в транспортном сообщении,
– написал Зеленский