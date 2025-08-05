Про основні події дня 5 серпня, перебіг бойових дій на фронті, втрати ворога, ситуацію на внутрішній та міжнародній політичній аренах, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Ростовська область була під масованою атакою БпЛА: спалахнули підстанція і залізниця
ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 4 серпня підтверджують просування: на північний схід від Красного Лиману (це на північний схід від Покровська), а також у південно-східну частину Лисівки (на південний схід від Покровська). У ніч проти 5 серпня Ростовську область масовано атакували дрони. Місцева влада визнала, що під ударом перебували Міллеровський, Тацинський, Білокалитвинський та Чертковський райони. У Міллеровському – загорілася підстанція. У Тацинському – сталася пожежа на залізничній станції. Близько 02:30 окупанти застосували балістику на Одещині. Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку з початку війни, повідомив. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський. За його словами, близько 03:16 окупанти били по Лозовій: є поранені, серед яких двоє дітей. Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки. Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ. Відбуваються зміни в транспортному сполученні,
ЗСУ просунулися на Покровському напрямку, – ISW
У Ростовській області сталася "бавовна"
Лозова була під масованою атакою дронів
– написав Зеленський
ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 4 серпня підтверджують просування: на північний схід від Красного Лиману (це на північний схід від Покровська), а також у південно-східну частину Лисівки (на південний схід від Покровська).
У ніч проти 5 серпня Ростовську область масовано атакували дрони. Місцева влада визнала, що під ударом перебували Міллеровський, Тацинський, Білокалитвинський та Чертковський райони.
У Міллеровському – загорілася підстанція.
У Тацинському – сталася пожежа на залізничній станції.
Близько 02:30 окупанти застосували балістику на Одещині.
Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку з початку війни, повідомив. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський.
За його словами, близько 03:16 окупанти били по Лозовій: є поранені, серед яких двоє дітей.
Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки. Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ. Відбуваються зміни в транспортному сполученні,