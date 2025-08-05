06:40, 5 серпня

Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку з початку війни, повідомив. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський.

За його словами, близько 03:16 окупанти били по Лозовій: є поранені, серед яких двоє дітей.

Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки. Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ. Відбуваються зміни в транспортному сполученні,

– написав Зеленський