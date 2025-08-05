Про основні події дня 5 серпня, перебіг бойових дій на фронті, втрати ворога, ситуацію на внутрішній та міжнародній політичній аренах, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Ростовська область була під масованою атакою БпЛА: спалахнули підстанція і залізниця

06:44, 5 серпня

ЗСУ просунулися на Покровському напрямку, – ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 4 серпня підтверджують просування: на північний схід від Красного Лиману (це на північний схід від Покровська), а також у південно-східну частину Лисівки (на південний схід від Покровська).

06:42, 5 серпня

У Ростовській області сталася "бавовна"

У ніч проти 5 серпня Ростовську область масовано атакували дрони. Місцева влада визнала, що під ударом перебували Міллеровський, Тацинський, Білокалитвинський та Чертковський райони.

У Міллеровському – загорілася підстанція.

У Тацинському – сталася пожежа на залізничній станції.

06:41, 5 серпня

Близько 02:30 окупанти застосували балістику на Одещині.

06:40, 5 серпня

Лозова була під масованою атакою дронів

Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку з початку війни, повідомив. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський.

За його словами, близько 03:16 окупанти били по Лозовій: є поранені, серед яких двоє дітей.

Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки. Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ. Відбуваються зміни в транспортному сполученні,
– написав Зеленський