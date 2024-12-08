Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Россияне жаловались на громкие взрывы в Курской области

Так, около 3 часов ночи по киевскому времени жители Курска и Курчатова слышали громкие взрывы. Сообщалось о работе ПВО и сбитии нескольких воздушных целей. Тревога и регионе была объявлена из-за ракетной опасности.

Как рассказали местные жители, после первого взрыва в одном из районов в домах задрожали стекла, а у машин во дворе сработала сигнализация. Затем было слышно еще несколько мощных взрывов с интервалом в 1 – 2 минуты, также в городе включили тревожную сирену.

Информации о последствиях атаки на Курскую область пока не поступало.

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Заметим, недавно Путин сменил губернатора Курской области. Алексей Смирнов подал заявление на отставку, а должность предложили депутату Александру Хинштейну. Российский диктатор при встрече заявил, что региону нужно "кризисное управление".