Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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Что происходит с заменой губернатора Курщины и как возмущаются россияне

Сообщается, что предыдущий губернатор – Алексей Смирнов – подал заявление на отставку "по собственному желанию". Вместо него Курскую область временно возглавит Александр Хинштейн.

Чтобы предложить должность, Путин встретился с Хинштейном лично. В видео, которое распространили пропагандистские СМИ, президент России нахваливает нового губернатора: особый акцент Путин делает на том, что чиновник с 2016 по 2018 годы работал советником главнокомандующего войсками Росгвардии. По словам Путина, Курской области сейчас нужно "кризисное управление".

Более того, Владимир Путин уже раздумывает, что будет после освобождения территорий Курской области, что сейчас находится под контролем ВСУ. Диктатор цинично говорит о "помощи людям".

Интересно, что сами россияне, похоже, не слишком довольны таким выбором. В частности, местная ТРК "Вести" написало в телеграмм-канале сообщение с текстом: "Просто Хинштейн же чмо еб*ное". Однако его оперативно удалили.

Александра Хинштейна, похоже, недолюбливают в Курской области / фото Оперативно ВСУ

Сообщается, что выборы губернатора Курской области могут быть назначены на единый день голосования в сентябре 2025 года.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней. Это один из самых коротких губернаторских сроков.