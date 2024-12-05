Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Що відбувається з заміною губернатора Курщини і як обурюються росіяни

Повідомляється, що попередній губернатор – Алєксєй Смірнов – подав заяву на відставку "по власному бажанню". Замість нього Курську область тимчасово очолить Алєксандр Хінштейн.

Аби запропонувати посаду, Путін зустрівся з Хінштейном особисто. У відео, яке поширили пропагандистські ЗМІ, президент Росії нахвалює нового губернатора: особливий акцент Путін робить на тому, що чиновник з 2016 по 2018 роки працював радником головнокомандувача військами Росгвардії. За словами Путіна, Курській області зараз потрібне "кризове управління".

Ба більше, Владімір Путін вже роздумує, що буде після звільнення територій Курської області, що зараз перебуває під контролем ЗСУ. Диктатор цинічно говорить про "допомогу людям".

Цікаво, що самі росіяни, схоже, не надто задоволені таким вибором. Зокрема, місцева ТРК "Вєсті" написало у телеграм-каналі повідомлення з текстом: "Просто Хінштейн же чмо їб*не". Однак його оперативно видалили.

Олександра Хінштейна, схоже, недолюблюють у Курській області / фото Оперативно ЗСУ

Повідомляється, що вибори губернатора Курської області можуть бути призначені на єдиний день голосування у вересні 2025 року.

Алексєй Смірнов очолював Курську область 205 днів. Це один із найкоротших губернаторських термінів.