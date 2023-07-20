В ночь на 20 июня, вероятно, в районе авиационной базы в Рязанской области, что на Западе России, было неспокойно. Со ссылкой на вражеские телеграм-каналы 24 Канал сообщает о том, что аэродром атаковали беспилотники.
Смотрите также Снова сломали любимую игрушку Путина: как удар по Крымскому мосту усложнит жизнь России
Что известно о "хлопке"
Как пишут пропагандисты, первые взрывы прогремели около 03:00. Их слышали местные жители.
Впоследствии появилась информация о воронке на стоянке самолетов в Московском районе области, диаметром 10 сантиметров и 1,5 сантиметра глубиной.
По предварительным данным, взрыв мог быть произведен с помощью квадрокоптера, изготовленного кустарным способом,
– написала одна из российских информационных помоек.
Кроме того, в привычной для себя манере пропагандисты заверили, что якобы "разрушений и пострадавших нет".
У оккупантов все больше проблем
Следует сказать, что "хлопок" все чаще наведывается к захватчикам. В частности, во временно оккупированный Крым.
К теме В Крыму горячий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов
- В ночь на 17 июля взрывы прогремели на Крымском мосту. Из-за этого образовалась длинная пробка на переправе, а оккупанты начали массово бежать с полуострова через прифронтовые районы Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.
- Уже на следующий день, 18 июля, взорвался склад с боеприпасами на Старокрымском полигоне. Россияне просто не могли остановить детонацию снарядов – им пришлось эвакуировать местных жителей окрестных населенных пунктов.
- В то же время, 20 июля взрывы слышали в районе аэродрома "Саки". Пропагандисты, конечно, начали заявлять, что это работа ПВО, а не "хлопок", и якобы "были уничтожены все дроны", летевшие в сторону Крыма.
- Однако стоит сказать, что взрывы были настолько громкими, что их слышали, в частности, в Новофедоровке. И отдельно стоит сказать, что громко было в Севастополе, но откуда точно доносился "хлопок" – неизвестно.