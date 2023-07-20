У ніч проти 20 червня, ймовірно, в районі авіаційної бази у Рязанській області, що на Заході Росії, було неспокійно. З посиланням на ворожі телеграм-канали 24 Канал інформує про те, що аеродром атакували безпілотники.
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Що відомо про "бавовну"
Як пишуть пропагандисти, перші вибухи прогриміли близько 03:00. Їх чули місцеві жителі.
Згодом з'явилася інформація про вирву на стоянці літаків у Московському районі області, діаметром 10 сантиметрів і 1,5 сантиметра глибиною.
За попередніми даними, вибух міг бути здійснений за допомогою квадрокоптера, виготовленого кустарним способом,
– написала одна з російських інформаційних помийок.
Окрім того, у звичній для себе манері пропагандисти запевнили, що нібито "руйнувань і постраждалих немає".
В окупантів все більше проблем
Варто сказати, що "бавовна" все частіше навідується до загарбників. Зокрема, до тимчасово окупованого Криму.
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- У ніч на 17 липня вибухи прогриміли на Кримському мосту. Через це утворився довжелезний затор на переправі, а окупанти почали масово втікати з півострова через прифронтові райони Херсонської, Запорізької та Донецької областей.
- Уже наступного дня, 18 липня, підірвався склад з боєприпасами на Старокримському полігоні. Росіяни просто-таки не могли зупинити детонацію снарядів – їм довелось евакуйовувати місцевих жителів навколишніх населених пунктів.
- Водночас 20 липня вибухи чули в районі аеродрому "Саки". Пропагандисти, звісно, почали заявляти, що це робота ППО, а не "бавовна", і нібито "було знищено усі дрони", які летіли у бік Криму.
- Однак варто сказати, вибухи були настільки гучними, що їх чули, зокрема, в Новофедорівці. І окремо варто сказати, що гучно було Севастополі, але звідки точно долинала "бавовна" – невідомо.