После роста мировых цен на нефть доходы России выросли. Кремль заявил, что не будет пересматривать бюджет, хотя перед тем звучало все больше разговоров о том, что российское правительство хочет сокращения расходов.

Как рассказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, предполагалось, что, например, расходы, которые приняли в декабре 2026 года, могли отменить через 2 месяца. Очевидно, что сокращение касалось не военных расходов, а социальных.

Какую ошибку допустил Кремль?

Россия могла "пожертвовать" пенсионерами, бюджетниками. Также можно вспомнить, как в начале войны российский министр финансов говорил, что страна якобы имеет большой ресурс – более 70 триллионов рублей. Говорится о деньгах граждан России, которые лежат на счетах в банках.

Кто помнит конец Советского Союза, тот точно не забыл 3 января 1991 года. Тогда советская власть заморозила вклады "Сбербанка". По моему мнению, распад СССР в августе этого года был логическим продолжением событий,

– отметил Иван Ус.

Тогда власть провела "денежную реформу", в результате которой исчезли купюры, которые имели большинство российских граждан. Также счета в банке просто пропали. Сегодня Россия снова задумалась как минимум о сокращении расходов, а впоследствии, возможно, примет решение и о замораживании средств.

Но произошли события февраля 2026 года, когда США и Израиль начали войну против Ирана. Россия снова начала зарабатывать на продаже нефти. Тут вмешалась Украина, которая начали бить по российской логистике, поставке на экспорт. Под атаку попали основные порты.

Обратите внимание! Удары дронов значительно усложнили экспорт российской нефти. За неделю активных ударов вместо 37 танкеров, которые ранее выходили из России, теперь вышло 22. Также сократились отгрузки в портах.

Интересно, что всего в России есть 9 портов, но основных, из которых осуществляют экспорт нефти, можно выделить 4. Это Новороссийск, Усть-Луга, Приморское и Косьмино. Количество танкеров, которые из них выходят, уменьшается.

Россия ожидала, что она заработает большие деньги на нефти, но Украина ограничивает эти поступления. Возможности действительно были большие, по подсчетам страна-агрессор могла заработать до 250 миллиардов долларов, но это только в идеальных условиях. Украина эти условия ухудшает.

Россияне не могут признать, что Украина как-то запускает дроны, которые летят через всю Россию и прилетают в Приморск и Усть-Лугу. Это означает, что дроны вылетают или из самой России, или из стран НАТО. Но подтверждений этому Россия, конечно, не предоставляет,

– заметил Иван Ус.

Итак, ожидания России относительно сверхприбылей не осуществились. Случайно могло произойти так, что Владимир Путин пропустил время, когда можно было сокращать расходы. Сейчас это еще можно сделать, но ситуация будет хуже, чем если бы они приняли это решение раньше.

