Ранее таких атак область не испытывала. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное медиа "Агентство".

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Как атака БпЛА заставила россиян отменить парад флота в Санкт-Петербурге?

Губернатор области Александр Дрозденко объявил о воздушной тревоге в 06:35, а уже через час Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково. По словам Дрозденко, до 10:00 было уничтожено более десяти дронов. Их обломки упали в Ломоносовском районе, Гатчине и в его окрестностях. В Ломоносовском районе в результате падения одного из беспилотников вспыхнул пожар, вероятно, есть 1 пострадавшая.

Впоследствии количество сбитых дронов возросло – обломки дронов упали под Кингисеппом и на территории промзоны в Приморске. Из-за ограничений в аэропорту Пулково, по информации российских СМИ, было задержано более 100 рейсов.

Минобороны России в своей сводке указало общее количество сбитых дронов по стране – 99, однако об атаке на Ленинградскую область не упомянуло. Основной удар, по заявлению военных, пришелся на Брянскую область.

Самая крупная атака беспилотников на Ленинградскую область произошла в день российского ВМФ, когда в Санкт-Петербурге был запланирован большой военно-морской парад. Однако все мероприятия были отменены впервые с 2017 года, когда парад начали проводить ежегодно.

Представитель Путина Дмитрий Песков объяснил это "общей ситуацией и соображениями безопасности".

Напомним, дроны атаковали Ленинградскую область 27 июля. В связи с этим в петербургском аэропорту Пулково временно прекратили взлет и посадку самолетов.